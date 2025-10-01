ЗАРЕЖДАНЕ...
12 дни след сватбата тя се развежда
Характерите им били несъвместими. Илич искала да се виждат с приятели и да разгалсят щастието си, пише България Днес. Груйич, обратното, оказал се скучен тип, който едва ли не през първата брачна нощ броял парите от сватбата.
Те са били заедно 12 години преди да се оженят без да разберат, че не са един за друг. Дуня му казва "чао" и отива да търси приключения другаде.
