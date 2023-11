150 лева ще ви коства да си закупите своя Марая Кери 

© Twitter Ангелогласната Марая Кери може да се похвали с кукла Барби със собствения си лик, с която ще зарадва феновете си по случай коледните празници. Тя ще струва 75 долара, което е по-малко от 150 лв.



Детство



Интересен факт е, че куклата е със същата усмивка, вълните на косата, микрофона и дори пръстена с пеперуди. "Като малко момиченце нямах много играчки“, казва Кери ексклузивно пред PEOPLE, спомняйки си за тежкото си детство, израствайки в малка къща в Лонг Айлънд, Ню Йорк, с майка си, Патриша Кери, оперна певица. "Единственото нещо, което наистина исках, беше суперзвездата Барби“, допълни още днешната мега звезда на музикалната сцена. Кери е известен перфекционист. Когато е започнала работа с Mattel, тя е имала постоянна обратна връзка с тях. "Имах някои забележки, да - разказва Кери и допълва: - Косата, други неща. Но когато видях куклата, си казах: "О, Боже мой, това е толкова сладко." Защото е с коледната рокля, която нося във второто видео All I Want for Christmas Is You, което е режисирано от Джоузеф Кан“. Интерес към куклата проявяват и по-възрастните фенове на Марая Кери, които я искат като спомен за любимката им.



Кралици



Припомняме ви, че бе създадена кукла Барби и с лика на британската кралица Елизабет Втора. Поводът бе нейният 96-и рожден ден. Същата година през септември кралицата почина.



С кукла малко преди да почине се сдоби и легендарната Тина Търнър. Вдъхновена от визията на певицата във видеоклипа към хита й What’s Love Got to Do With It, куклата носи черна минирокля, дънково яке, мрежест чорапогащник, черни обувки на висок ток и обеци, като, разбира се, ключова за визията й е известната прическа на Кралицата на рокендрола - емблематична за нея през 80-те години, пише "Телеграф".