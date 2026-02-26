Цар Фердинанд І заема престола 31 години и е един от владетелите, управлявали най-дълго в българската история. Носи титлата "Княз на България“ от 1887 г. до 1908 г., а след обявяването на Независимостта на 22 септември 1908 година се титулува "Цар на българите“ до края на своето управление през 1918 г.Роден е на 26 февруари 1861 г. в двореца Кобург във Виена. Принц Фердинанд Максимилиан Карл Леополд Мари Сакс Кобург Готски произхожда от стар и влиятелен аристократичен род. Внук е на френския крал Луи Филип. Сред многобройните му роднини са английската кралица, германският император и белгийският крал. Получава солидно образование с частни учители. Проявява специален интерес към естествените науки – орнитология и ботаника. Владее немски, френски, английски, италиански и унгарски. По-късно научава и български език.Избран е за български княз през 1887 г. от ІІІ Велико народно събрание след абдикацията на княз Александър І. Амбициозен и ловък политик и владетел. При неговото управление България отбелязва видим напредък в политическо, стопанско и културно отношение и се превръща в лидер сред балканските държави. В българската историография оценката за цар Фердинанд І не е еднозначна. Той има заслуги за утвърждаване и издигане на Третата българска държава, за извоюване на Независимостта ѝ. В същото време му се приписва и вина за катастрофалното по своите последици участие на България в Междусъюзническата и Първата световна война, за двете национални катастрофи, които струват на страната стотици хиляди жертви и тежки териториални и финансови загуби.На 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд І е принуден да абдикира. Умира на 87-годишна възраст в Кобург през 1948 г.Ковчегът му е временно положен в криптата на католическата църква "Св. Августин“ в Кобург, пред саркофазите на майка му и баща му.На 27 май 2024 г. се провежда тържествена служба в църквата "Свети Августин“ в град Кобург по изпращането на тленните останки на цар Фердинанд. На церемонията присъства главата на фамилията Сакс-Кобург и Гота принц Андреас, посланикът на България в Германия Григор Порожанов, а слово произнася кмета на град Кобург Доминик Зауертайг.На 29 май 2024 г. тленните останки на цар Фердинанд са пренесени от Нюрнберг до София. Траурно шествие се провежда от официалния вход на парк Врана до двореца. В същия ден тленните останки са поставени в централното фоайе на двореца. На 30 май 2024 г. цар Фердинанд I е погребан в криптата на двореца Врана.