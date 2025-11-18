1972 година е най-дългата в историята, на какво се дължи това?
1972 г. е била високосна година, което я прави с 24 часа по-дълга от много други години. Освен това са добавени две високосни секунди – на 30 и 31 декември. Изданието споделя, че 1972 година е продължила 31 622 402 секунди. За сравнение, типична 365-дневна година трае 31 536 000 секунди.
Защо са били добавени високосните секунди през 1972 г.? В публикацията се обяснява, че високосните секунди са добавени през 1972 г., за да се синхронизират часовниците с леко неравномерното въртене на Земята. В момента светът използва атомни часовници за измерване на координираното универсално време.
Атомните часовници работят, като наблюдават естествените вибрации на атомите, най-често на цезиевите атоми. Чрез броене на тези вибрации, атомните часовници могат да измерват времето толкова точно, че грешката им е само около една секунда на всеки милион години, подчертава публикацията.
Проблемът е, че дори такива ултрапрецизни часовници не съвпадат перфектно с позицията на Слънцето в небето. Земята не се върти идеално равномерно всеки ден, което понякога добавя високосни секунди.
В публикацията се отбелязва, че милисекундните отклонения може да изглеждат незначителни, но те са изключително важни за технологии, които разчитат на ултрапрецизно измерване на времето, като GPS навигация, телекомуникации, финансови транзакции и някои научни експерименти.
През юни 1972 г. първата високосна секунда е въведена в съответствие с международно споразумение, постигнато с участието на лабораторията на Националното бюро по стандартизация на САЩ. За да се навакса загубеното време, в края на декември същата година е добавена още една високосна секунда, съобщава изданието.
От 70-те години на миналия век към координираното универсално време са добавени малко под 30 високосни секунди. Тези секунди са помогнали за поддържането на баланс между атомните часовници и въртенето на Земята, обяснява изданието.
Коя друга година може да се счита за най-дългата в историята?
В публикацията се споменава и 46 г. пр.н.е., която някои учени смятат за най-дългата в историята. През тази година Юлий Цезар, по съвет на своите астрономи, добавя 445 дни, за да приведе римския календар в съответствие със слънчевата година.
Учените вече заявиха, че Слънцето не се намира в точния център на Слънчевата система . Вместо това всички планети, включително самото Слънце, се въртят около барицентъра. Според учените, барицентърът се измества в зависимост от позицията и масата на планетите и е най-силно повлиян от Юпитер и Сатурн. Понякога тяхната гравитация е толкова силна, че центърът на масата дори се озовава извън Слънцето, което го кара леко да се "клатушка", пише actualno.
