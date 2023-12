20 години от появата на тази романтична коледна комедия

© Романтичната коледна комедия "Наистина любов" официално се появява на екран на 6-и ноември 2003 г. Филмът е толкова оригинален и забавен, че веднага се превръща в любим за мнозина. А с днешна дата вече е абсолютна класика.



Освен с уникалния си сценарий, "Наистина любов" печели любовта на публиката и с невроятния си актьорски състав. От Кийра Найтли до Хю Грант - редица са звездите, които участват в него и допринасят още повече за успеха му.



От Hollywood Life припомнят кои бяха те, предава lifestyle.bg.



Кийра Найтли



2003 г. е годината, която изстрелва актрисата в звездната орбита. Тогава тя е само на 18 години, но участва както в "Наистина любов" в ролята на Джулиет, така и в първата част на "Карибски пирати: Проклятието на черната перла".



Тези две роли превръщат Кийра в истинска звезда в световен мащаб. През 2005 тя получава номинация за "Оскар" за ролята си на Елизабет Бенет във филма "Гордост и предразсъдъци". Сред другите ѝ големи филми са "Изкупление", "Херцогинята", "Анна Каренина".



Андрю Линкълн



Актьорът, който изиграва влюбения Марк, вероятно има най-запомнящата се сцена във филма - когато се появява на вратата на Джулиет и ѝ изповядва любовта си чрез големи пана.



Андрю става международно известен, когато през 2010 г. се превъплъщава в образа на Рик Граймс в "Живите мъртви". Напуска сериала през 2018 г. Женен е и има две деца.



Томас Броуди-Сангстър



Той е само на 13 години, когато се снима във филма. И кара сърцата на всички ни да се разтопят, тъй като героят му Сам преминава през множество трудности - от смъртта на собствената му майка до една несподелена любов.



През годините Томас развива успешна кариера. За ролята си в сериала от 2020 г. The Queen's Gambit той получава номинация за награда Еми.



Лиъм Нийсън



Лиъм Нийсън е Даниел, който скърби за смъртта на съпругата си и се опитва да отгледа доведения си син Сам.



Актьорът отдавна е наложил името си, превръщайки се в една от най-големите екшън звезди на Холивуд, участвайки в поредицата "Междузвездни войни" и присъединявайки се към шедьовъра на Стивън Спилбърг "Списъкът на Шиндлер".



Хю Грант



Световноизвестният британски актьор влиза в отговорната ролята на министър-председател в "Наистина любов".



Малко след заснемането на празничната романтична комедия Хю се превъплъщава в ролята на Даниел Клийвър в продължението на "Дневникът на Бриджит Джоунс".



Мартина Маккъчън



Тя е Натали, нахаканата служителка на министър-председателя, която в крайна сметка се влюбва в шефа си - и той в нея. След "Наистина любов" Мартин участва в редица филми и телевизионни предавния.



Освен успешна актриса, Мартина е и талантлива певица. Последният ѝ албум Lost and Found е издаден през 2017 г. Омъжва през 2012 г. и има един син, роден през 2015 г.



Колин Фърт



Великолепният английски актьор определено няма нужда от представяне. Той е познат не само от участието си в "Наистина любов", но и от поредицата "Бриджит Джоунс".



Първата си номинация за "Оскар" получава през 2010 г. за изпълнението си в "Самотен мъж". А година по-късно печели наградата за ролята си в "Речта на краля". Оттогава насам Колин се снима в редица успешни продукции, сред които и много холивудски.



Лора Лини



Само година след участието си в "Наистина любов" Лора печели награда Еми за участието си в хитовия телевизионен сериал "Фрейзър". След това се снима в телевизионни сериали като "The Big C", Ozark.



Освен в телевизията, Лора играе и в голямото кино. Омъжва се през 2009 г., а пет години по-късно става майка на син.



Ема Томпсън



Ема Томпсън е Карън, съпругата, която открива, че съпругът ѝ е изневерил.



Носителката на "Оскар" е една от най-успешните британски актриси, активни и до днес. Същата година, в която се появява "Наистина любов", Ема се снима във високо оценения от критиката минисериал Angels in America.



През 2003 г. Ема се омъжва за колегата си Грег Уайз, с когото се запознава на снимачната площадка на филма "Разум и чувства". Двамата имат дъщеря, а през 2003 г. осиновяват син.



Бил Наи



Актьорът е легендата на рокендрола Били Мак във филма. Той е добре познат с множеството си роли не само в киното, но и в театъра.



Номиниран е за театралната наградата Тони за най-добър актьор в пиеса.



Мартин Фрийман



Ролята му е забавна - на професионален секс дубльор, който започва връзка с своята "работна" партньорка.



Мартин прави изключително успешна кариера. Има много участия в киното, но най-широко признание му носи ролята на Билбо Бегинс във филмовата трилогия "Хобит". Има две деца от съпругата си, с която е разведен.