Радина Кърджилова сподели в социалните мрежи трогателни размисли за изминалата година и хората, които обича. Ден преди началото на Новата година тя изрази благодарността си към семейството, приятелите, колегите и децата си. Ето каква е нейната равносметка за изминалата 2025 г."Мамо, Татко, много ви обичам да знаете. Към приятелите ми, без които не мога. Малко са, но са мои и са безценни“, пише актрисата, добавяйки, че театърът и колегите ѝ дават сила и стабилност в ежедневието.Особено място в сърцето ѝ заемат децата ѝ, Йоан и Христо, които тя нарече "нейният смисъл“, както и любимият ѝ Пламен Димов, който я е дарил с чувства, които не може да опише с думи.В публикацията си актрисата признава, че личната ѝ година не е била лесна: "Събирах сили, после ги губех. Връщах се към себе си пак и пак и пак…“Въпреки трудностите, Радина завършва поста с оптимистично послание и благодарност: "Разбрах, че животът е хубав. Пълен. Плътен. Чувствен. Истински. И му благодаря на него, че ме дари с тези прекрасни хора, които са до мен.“Със завършващо пожелание към всички, актрисата изпрати годината с топлина, благодарност и усмивка.Кадрите, прикачени към равносметката ѝ, са наистина трогателни. В публикацията ѝ са събрани романтични моменти с половинката ѝ, синовете ѝ, красиви места, които са посетили през 2025 г. и няколко истински моменти на емоционалност.За актрисата 2025 г. започна с раздялата с дългогодишния ѝ партньор и колега Деян Донков. Двамата посрещат новата година с новите си половинки. Слуховете отдавна пъплят из медиите, но никой от двамата не е коментирал официално въпроса. България обаче е малка, София още повече. А когато си известен, каквито са и двамата, и обичаш свободата си, тези факти няма как да се крият дълго.Радина Кърджилова публично потвърди, че е във връзка с актьора Пламен Димов в началото на 2025 г., когато сподели в социалните мрежи снимки заедно с него по случай посрещането на новата година. Тези кадри ясно показаха, че двамата са официално двойка след дълъг период на слухове и спекулации.Това събитие беше първото официално потвърждение, че връзката им е сериозна, след като бяха забелязвани заедно и преди.Феновете на Деян Донков също получиха потвърждение, че той има нова любов. По-младата с 20 години от него актриса Анна Кошко качи снимки в Инстаграм, а една от тях определено грабна вниманието на последователите й – светлосенки на двамата, които изглеждат сякаш всеки момент ще се целунат.По-късно Деян Донков и Кошко се появявиха заедно в ефира на bTV и разказаха къде са се запознали и как прекарват времето си заедно. Деян идва в Бургас, където репетират пиесата "В окото на гарвана“. В театър "Адриана Будевска“ и в същия проект участва и Анна. В последния момент главният герой се разболява и неговото място е заето от Деян Донков. Новина, която много зарадвала Анна.