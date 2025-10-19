ЗАРЕЖДАНЕ...
3 зодии изживяват истинското щастие на 19 октомври 2025 г.
Под това влияние щастието не ни се струва недостижимо. Всъщност, то се усеща естествено, сякаш точно там, където трябва да бъдем, сме сега. На 19 октомври тези астрологични знаци навлизат в сезон на радост и се чувстваме сякаш сме на път към нещо наистина специално. Имаме го и ще стигнем докрай.
1. Телец
Луната във Везни е тук, за да ви покаже, че стабилността и радостта могат да съществуват рамо до рамо, скъпи Телец. Цялата онази несигурност, която изпитвате, най-накрая се отдръпва, за да направи място за комфорт и щастие. Това е вашето голямо завръщане.
На 19 октомври ще видите признаци, че животът най-накрая се установява в по-лесен ритъм. Всичко, свързано с взаимоотношения или лични цели, ще бъде по-лесно за справяне, а това говори много.
Това е началото на сезон, в който радостта си проправя път в сърцето ви на постоянно ниво. Вселената иска да вярвате, че щастието, което чувствате сега, е реално и ще остане. Насладете му се, Телец!
2. Рак
Луната във Везни ви носи облекчение, мили Рак, сякаш тежестта най-накрая е вдигната от вас. Това е както емоционално, така и физическо, тъй като си склонен да интернализираш чувствата си, което често завършва с това, че не се чувстваш добре.
Напрежението, което висеше във въздуха, започва да се разсейва и ще усетите как топлината се завръща във вашия свят. На 19 октомври ще изпитате прост момент на доброта, който ще резонира дълбоко. Хората около вас ще ви отвърнат с любовта и грижата, които търсите.
Това е вашето напомняне, че радостта не е далеч. Тя вече е тук, Рак, и само чака да я забележите и да се насладите на нея. Вселената ви насочва да стъпите изцяло в нея и да поискате щастието, което заслужавате, пише yourtango.
3. Риби
Намаляващата Луна във Везни изпълва света ви с мир, скъпи Риби, помагайки ви да видите красотата както в малките, така и в големите аспекти. След периоди на несигурност, тази енергия ви напомня, че радостта има полагащо се място в живота ви и сега сте напълно отворени за нея.
На 19 октомври ще забележите колко лесно смехът и добротата се връщат в деня ви. Смехът на глас и чувството на замаяност са част от плана на Луната във Везни. Това е началото на сезон, който възстановява духа ви, и вие го заслужавате, Риби.
Животът напоследък не е лесен, но вселената иска да прегърнете тази радост с отворени обятия. Тя е изцяло ваша.
