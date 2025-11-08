30 години на сцена и продължават да радват феновете си
"За нас тези 30 години са живот – с часове в репетиции, записи, пътувания, срещи с хора. Музикантският и творческият живот е също начин на пребиваване на тази планета – пълен с красота, с обич и със смисъл“, споделя Мери.
Групата продължава да задава своите въпроси – както в песните, така и в живота.
"Винаги си задаваш въпроси – за пътя, за посоката, за това дали си добър човек. Аз съм човек, който често води разговори със себе си. Дори написах песен по тази тема – "Остани“. Важно е да знаем къде сме в един момент, какво искаме да ни се случи и накъде вървим“, казва певицата.
Днес Мери признава, че не гледа в миналото, но и не се притеснява от бъдещето. "Намирам се някъде по пътя. Не знам точно къде, и не искам да знам. Правим малки крачки и следващата е концерт, който чакам отдавна. Ще бъде великолепно събитие със симфоничен оркестър в Зала България, на 21 ноември. Всичко вече е почти готово – и в съзнанието ми, и в музиката", разказва тя.
Как се остава заедно 30 години?
Мери Бойс Бенд е сред малкото български групи, които запазват състава си през всичките години. "Когато не си сам, а работиш с други хора – толкова плътно и интензивно, колкото беше при нас – трябва много да се съобразяваш. С всеки един, с всяка претенция, с всяко настроение. Понякога претенциите тежат, но понякога съветите спасяват. В групата сме като семейство. Правим същите стъпки, както и в живота - заедно“, категорична е Мария Мутафчиева.
От първите клубни вечери в София до големите сцени, от "Непознати улици“ до новите им проекти – Мери Бойс Бенд продължават да следват своя път, вярни на себе си и на публиката си. А догодина, бандата започва своите музикални обиколки в чужбина, пише Ladyzone.bg.
