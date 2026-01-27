33-тото издание на Винария 2026 разкрива тенденциите във винарската индустрия – от новите сортове грозде и технологии до най-добрите вина в света
Една от ключовите новости във Винария 2026 е разширената концепция на Града на виното. Тази година той обединява технологии и суровини за производство с готовите вина и спиртни напитки. Така посетителите ще могат да проследят целия път на виното – от гроздето и технологиите до крайния продукт, искрящ в чашата. Силно изложбено присъствие бележат водещи компании от стъкларската промишленост. Те ще представят съвременните тенденции и иновации в дизайна на бутилки и опаковки.
Изложението ще покаже богатото разнообразие и потенциала на съвременното лозарство и винарство. Наред с утвърдени имена, посетителите ще открият силно присъствие на бутикови винарни и стартиращи проекти. Експозицията обещава свежа визия, иновативен подход и нови вкусови интерпретации.
Със своето международно присъствие, пълна заетост на щандовете и нови концепции Винария 2026 затвърждава статута си на незабравимо преживяване за професионалисти, винени ценители и любители на качеството, вкуса и магията на виното. Най-качествените вина и спиртни напитки на изложението ще бъдат отличени с престижните статуетки "Златен ритон“ и медали от Международния конкурс за дегустации.
Авторитетно жури от енолози ще оценява пробите в 10 категории, като дегустациите са предвидени за 9 февруари. Международен панаир Пловдив предоставя възможност на всеки изложител да участва с до три проби без такса. Заявки за участие ще се приемат до 5 февруари, а пробите – до 9 февруари, съобщават организаторите.
