Тотално променен се появи Даниел Пеев-Дънди в предаването "Черешката на тортата" по Нова тв. Актьорът, който този октомври ще празнува 38-мия си рожден ден, е свалил над 40 килограма от периода, в който е тежал най-много. А това е било преди около 4 години. Тогава кантарът показвал близо 130 килограма.Дънди започна видимо да ги сваля още през 2024 г., когато демонстрира завидна пластичност в танцовото шоу за звезди "Денсинг Старс" по Би Ти Ви. В началото на миналата година пък актьорът изненада и с кулинарен талант в предаването "Хелс Китчън" по Нова тв. По това време Дънди вече беше вече доста втален. Тази седмица обаче, когато се появи в ефира на същата телевизия, като един от участниците в "Черешката на тортата", актьорът определено изненада широката аудитория с новата си визия. Дънди всъщност изглежда съвсем различен човек, защото не само е свалил около 40 килограма, а е променил прическата си, както и брадата си."Приемаш повече, отколкото гориш. Затова качваш", обяснявал е актьорът преди време какво е открил за напълняването. Като дете той не бил пълен. Започнал да наддава, когато тръгнал на училище, но без конкретна причина. Просто станал по-пухкав. Още тогава той се хранел доста бързо, с което се бори и днес.Дънди, който има брат близнак Кристиян, не обръщал особено внимание на килограмите си, а и май не му пречели. Когато обаче отслабнал значително, актьорът открил, че наистина се чувства по-добре. След като свалил значителна част от теглото си, Дънди се отървал и от паник атаките, които до тогава го връхлитали от време на време.Актьорът, познат от сериала "Съни Бийч" по Би Ти Ви, се заел да вае фигура преди близо две години. Отишъл с приятел във фитнес зала, без кой знае какви очаквания. Там обаче се запознал с инструктор, който подходил почти педагогически, както Дънди е споделял. Актьорът започнал редовни тренировки, като инструкторът чрез индивидуален подход му обяснявал какви упражнения е добре да прави. Дънди в началото искал да работи само за извайването на гърдите и ръцете си. Не искал да кляка. Под влиянието на инструктора обаче, актьорът скоро размислил и се убедил, че трябва да работи върху всички части от тялото си. "Не винаги имаш мотивация, но трябва да имаш дисциплина да го правиш", споделял е актьорът за тренировките във фитнес залата.Днес той спортува почти всеки ден. В "Черешката на тортата" даже призна, че се чувства зле, ако пропусне тренировка три поредни дни. Освен на спорта, Дънди дължи новата си фигура и на промяната в хранителните си навици. Дори в забързания начин на живот, който води, често свързан с много пътувания, заради представления, Дънди намира начин да не яде тестени изделия, както преди. Ако няма време и възможност да хапне здравословни ястия, актьорът избира, например, да засити глада си с ядки или със сушено месо – продавало се в пакетчета и било като чипс.В пищния си период Дънди печелил момичетата най-вече с чувство за хумор. Сам открил, че става и така, не само със стройна визия, но чак, когато влязъл да учи актьорско майсторство в НАТФИЗ. Докато живеел в родния си град Варна, Даниел, който е завършил класа на проф. Стефан Данаилов, не е имал дълга връзка. Все пак са го връхлитали разни вълнения в личен план – и положителни, и не чак толкова. "Заради астигматизма... Аз имам астигматизъм и тя вика: "Мен ли гледаш или...", споделял е Дънди с типичното си чувство за хумор за неловки моменти, в които се е изявявал като ухажор.Варненецът, който през 2019 г. блесна и като певец в "Гласът на България" по Би Ти Ви, винаги е избягвал да говори за личния си живот. Знае се обаче, че на няколко пъти е бил на крачка от това да създаде семейство. Даниел се разделял с гаджетата си, без скандали и лоши чувства. Днес той е щастливо обвързан. Дамата на сърцето му се казва Емилия. Двамата се влюбват преди около две години и вече живеят заедно. Говори се, че през лятото подготвят сватба.Зрителите на "Черешката на тортата" видяха Емилия, макар и не на живо, а на снимка. Тя попадна пред обектива, когато Дънди беше домакин и посрещна в дома си победителите от "Хелс Китчън" – Станислав Иванов, Лъчезар Чоткин, Златка Димитрова и Александра Гърдева.