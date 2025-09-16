ЗАРЕЖДАНЕ...
4 дни до идването му в България
В деня на събитието за вход ще има 24 от гейтовете на стадиона, като значение според билета за влизане няма да има. Вратите за концерта ще отворят точно в 17:00 със специален диджей сет DJ Dian Solo и DJ Doncho.
Преди излизането на Иглесиас публиката ще може да чуе от една от най-ярките нови български групи "Молец". Заедно с дуото на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори. С този специално подготвен концертен сет, "Молец" затвърждават позицията си на едно от най-интересните явления на съвременната българска сцена – те са най-награждаваната група за една година в историята на наградите на БГ Радио и определено доказват амбициите си да излязат отвъд границите на страната.
Билети за събитието все още могат да бъдат закупени в мрежата на TicketStation.bg, а всички, които не са успели да се сдобият с билет предварително, ще могат да го направят и на място – от касата пред стадион "Васил Левски“. Касата ще работи в петък (19 септември) от 13:00 до 20:00 ч. и в деня на концерта, събота (20 септември), от 10:00 до 21:30 ч.
Следете всички новини около събитието на festteam.bg, в социалните мрежи и на официалното Facebook събитие на концерта. Очаква ни вечер, изпълнена с музика, страст и вдъхновение – среща между световни и локални звезди, която обещава да бъде незабравима.
