4Magic представят английска версия на парчето "Дай ми"

© След като успешният им проект “Вселена“ стана 2-рата най-излъчвана българска песен в радио и телевизионния ефир за 2020 г., а новият им сингъл “Дай ми“ продължава да държи челни позиции в Топ 10 през последните 9 седмици, 4Magic представят английска версия на парчето, пишат "България Днес"



“U Got Me" е създадена по време на първия международен творчески лагер за писане на песни у нас Sofia Songwriting Camp от момичетата, в екип с румънския хитмейкър Monoir и талантливата норвежка изпълнителка YNGA.



В момента Елия, Валя, Елеонора и Никол работят по нов репертоар с музикалния продуцент и изпълнител Pavell от хип хоп дуото Pavell & Venci Venc’.



Официалната премиера на “U Got Me" е днес (19.02), в 10.00 ч. в радио и телевизионния ефир, както и в YouTube канала на “Вирджиния Рекърдс" и всички стрийминг платформи – Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal и други.