Някои от най-желаните туристически дестинации в Европа имат проблеми със свръхтуризма през последните години. Експерти по пътувания са определили пет популярни дестинации, които пътуващите трябва да избягват през 2025 г.Екипът на Fodor's Travel съобщи: "Барселона в момента разполага с над 10 000 лицензирани туристически апартамента на платформи като Airbnb, а средната цена на наема на апартамент се е увеличила с 68 процента през последните десет години.“Въпреки че градската управа обеща да премахне всички разрешителни за краткосрочно отдаване под наем до 2028 г. и да се справи с незаконните туристически апартаменти, много жители смятат, че подобна реакция е твърде закъсняла, пише Express.co.uk, цитиран от bTV. В Reddit местните жители споделиха своите мисли относно туристическия проблем на града. Един потребител написа: "Барселона се превърна в увеселителен парк за туристи. Всичко е твърде скъпо. Когато ходя на работа или на лекции, трябва да избягвам туристи, които внезапно спират, за да правят снимки - по всяко време на деня, седмицата или годината.“Друг добави: "Местните хора са изтласкани от собствения си град от туризма. Местните магазини затварят, защото туристическият бизнес е по-печеливш“.Историческият Готически квартал е един от най-засегнатите райони, тъй като е дом на голям брой туристически апартаменти и атракции, пише изданието Kurir.Този испански остров е популярна дестинация за европейците от десетилетия и преди това е бил в "Забранения списък“ на Fodor.В TripAdvisor един посетител написа: "Плажът Кала Деха е толкова претъпкан, че полицията насочва движението на входа, а цените са астрономически. Морето мирише на канализация. Хора, избягвайте това място. Не си струва парите - всичко е пълно с инфлуенсъри в Instagram. Какво разочарование“.Балеарското правителство въведе туристически данък през 2016 г., а през 2025 г. той се увеличи допълнително през юни, юли и август.Този данък важи и за Менорка, Ибиса и Форментера.Миналото лято в цяла Европа избухнаха протести срещу прекомерния туризъм и десетки хиляди хора се събраха на плажовете на Майорка и Канарските острови с транспаранти с надписи: "Вашият лукс, нашата мизерия“ и "Канарските острови имат своите граници“.Въпреки че туризмът носи значителни икономически ползи - на Канарските острови той съставлява 35 процента от БВП и през 2023 г. е генерирал 16,9 милиарда евро - местното население все по-често посочва, че тези приходи не достигат до тях.Жителите на Лисабон, град, където броят на туристите се е увеличил значително през последните години, изразиха опасенията си, че ще претърпят същата съдба като Венеция. С население от около 546 000 души, португалската столица приема между 30 000 и 40 000 туристи всеки ден.Fodor's посочва, че цели 60 процента от местата за настаняване в Лисабон вече са предназначени за краткосрочно туристическо отдаване под наем, което е намалило предлагането на дългосрочни жилища и е повишило значително цените на имотите.Известният италиански град, известен със своите канали, история и изкуство, е постоянно наводнен с туристи.Според скорошно проучване на Holido, Венеция има 21 туристи на всеки жител. Въпреки че властите въведоха "дневен туристически данък“ и забраниха на големи круизни кораби да влизат в лагуната, проблемът със свръхтуризма остава. ЮНЕСКО дори включи Венеция в списъка на застрашените градове.Градът допълнително увеличи туристическия данък, въведен през 2024 г. - сега той е 10 евро за пътуващи, които резервират по-малко от четири дни предварително.Тези мерки показват, че популярните европейски дестинации все повече приемат сериозно подхода за ограничаване на прекомерния туризъм. Ако планирате пътуване, може да искате да обмислите по-малко посещавани места, които ще осигурят по-автентично и спокойно преживяване.