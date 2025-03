5 начина да избегнем високото кръвно налягане

© Високото кръвно налягане е често срещан проблем при все повече хора, който изисква определени промени в начина на живот, включително и в диетата.



Според здравните експерти промяната в хранителни навици може да окаже осезаемо благоприятно въздействие по отношение на нормализирането на кръвното налягане.



"Храненето с нискокалорична храна, богата на хранителни вещества и слабо преработени продукти може да ви помогне да доближите кръвното си налягане до нормалното или дори в напълно здравословни граници", споделя диетологът Марта Теран за Eat This, Not That.



Ето пет ключови хранителни навика, към които е добре да се придържаме, за да понижим високото кръвното налягане ефективно и здравословно.



Приготвяме храната си по-често у дома



Когато консумираме повече домашно приготвена храна ограничаваме приема на преработени и пакетирани храни по-лесно. Препоръчително е да избягваме също и бързото хранене, както и поръчването на храна за вкъщи.



Основно предимство на домашно приготвената храна е, че е свежа и прясна, нискокалорична и богата на хранителни вещества. Помага ни да намалим приема на натрий и захар, като същевременно увеличим приема на основни хранителни вещества. Конкретно антиоксидантите, калия и фибрите естествено понижават кръвното налягане.



Консумираме повече фибри



И като стана дума за фибри, няма как да не споменем препоръката на диетолога за консумирането на повече фибри. "Доказано е, че консумацията на много фибри помага за предотвратяване на хипертония", допълва Марта Теран.



Уточнява, че тях може да открием в почти всички непреработени растителни храни. А конкретно яденето на повече свежи зеленчуци помага за увеличаването на приема на фибри и за понижаването на кръвното налягане.



Намаляваме приема на натрий



Друга основна промяна, която е необходимо да направим, ако страдаме от високо кръвно налягане, е да намалим приема на натрий. Той е вид електролит, балансиран от други полезни електролити като калий и магнезий, за да поддържа кръвното налягане в здравословни граници.



Диета, в която съдържанието на натрий е минимално, е препоръчителен подход за контролиране на високото кръвно. Известно е, че високите количества натрий, които се съдържат в почти всички преработени и пакетирани храни, влошават хипертонията, като влияят върху задържането на течности и разширяването на артериите.



Приемаме повече калий



Освен завишената консумация на натрий, недостатъчният прием на калий също може да обостри хипертония и сърдечно-съдови заболявания.



Калият, който присъства в храни като банани, сладки картофи, зелени зеленчуци, млечни продукти, боб и авокадо, е третият най-разпространен минерал в тялото и е необходим, за да изпълнява много важни функции, включително контролиране на кръвното налягане. Освен това калият си взаимодейства с натрия, като естествено помага за неговото извеждане от организма.



Пием достатъчно вода



Много се говори за това колко е важно всеки ден да пием достатъчно вода. И с причина. Защото добрата хидратация е ключова за балансирането на течностите в организма и съответно за поддържането на добро кръвно налягане, съветват от Lifestyle.bg.