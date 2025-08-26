ЗАРЕЖДАНЕ...
5 начина да спестим от сметките за ток и вода у дома
1. Светлината – не я оставяй да ти "изяжда“ парите
Да, всички знаем да гасим лампите, но ето един трик: ако забравяш, инвестирай в умни крушки с таймер или сензор за движение. Така лампите се изключват сами, когато не си в стаята. Ще спестиш ток и нерви, а и ще имаш с какво да впечатлиш приятелите.
2. LED крушките са твоят най-добър приятел
Тези крушки не само пестят ток, но и се нагряват по-малко. Значи – няма нужда от допълнително охлаждане, особено през лятото. Ако имаш стари халогенни лампи, смени ги. И не се притеснявай за цената – сметката ти ще ти върне инвестицията много бързо. При покупка на LED крушка, пази бележката. Те имат 2 години гаранция и при проблем, можеш да я замениш безплатно в същия магазин.
3. Душ или вана? Избери душ и си спести вода
Ако обичаш дългите вани, добре е да знаеш, че те хабят двойно повече вода отколкото душът. Освен това, сложи си душ с аератор – малък накрайник, който смесва въздух с водата, така че да усещаш по-силен поток, но всъщност използваш по-малко вода.
4. Не оставяй уредите в "готовност“ – те са електрически вампири
Понякога най-големите ти врагове в битката с разходите са онези малки, невидими "токови течове“. Телевизори, компютри, зарядни – изключвай ги от контакта, когато не ги ползваш. Иначе те тихомълком ти "дръпват“ от портфейла.
5. Изолацията не е само за "големите къщи“
Да, дори и в апартамент може да подобриш изолацията. Постави уплътнители на прозорците и вратите, сложи щори или плътни пердета – те държат топлината вътре през зимата и спират жегата през лятото. Това значи по-малко пускане на климатика и парното.
Ако си готов да инвестираш малко време и средства, постави си уред за следене на разхода на ток, съветва "Фокус“. Така ще видиш точно кои устройства са най-големите ти енергийни "вампири“ и ще им дадеш заслужен урок. Спестяването не означава лишения – означава просто да си умен и да използваш наученото.
