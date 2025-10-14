Бил и Хилари Клинтън отбелязаха 50 години от момента, в който застават пред олтара. На 11 октомври, 2025 г. бившият президент на САЩ и бившата сенатор от Ню Йорк отпразнуваха своя златен юбилей, споделяйки сърдечни спомени от половинвековния си живот заедно.По случая Хилари публикува в социалните си мрежи поредица от снимки, препращащи към младите им години.Към любопитните кадри Хилари остави и мили думи – в знак на обич към дългогодишния си партньор. Отбелязвайки, че са изминали толкова години, тя споделя, че някога изобщо не е имала представа как ще се развие животът им. "Но едно нещо знаех със сигурност тогава - че искам да премина с теб през всички възходи и спадове. Честита годишнина, скъпи Бил.“От своя страната бившият президент побърза да добави също думи на любов и размисъл за брачния живот. "В продължение на 50 години ме караш да мисля, да се смея и да раста,“ написа той. "Толкова съм благодарен за теб и за живота, който изградихме заедно. Честита годишнина, Хилари.“Двойката посрещна единственото си дете, Челси, на 27 февруари, 1980 г. Израснала под постоянен обществен надзор, момичето успява да изгради собствена кариера, фокусирана върху писане и грижа за общественото здраве.Омъжена е за инвестиционния банкер Марк Мезвински от 2010 г. и е майка на три деца, което прави Бил и Хилари изключително горди баба и дядо.Изпитанията през годинитеБил и Хилари преминават през редица предизвикателства през годините, сред които и широко огласения скандал с Моника Люински в края на 90-те. Разкритието за връзката им разтърси нацията и доведе до импийчмънта на Бил Клинтън.Бившият президент беше обвинен в лъжесвидетелстване, злоупотреба с власт и възпрепятстване на правосъдието, но в крайна сметка бе оправдан. И въпреки че скандалът урони имиджа му на отдаден съпруг и баща, Хилари остана до него.След като Бил напуска Белия дом, Хилари започва собствена политическа кариера и е избрана за сенатор от Ню Йорк през 2000 г. Изиграва важна роля в осигуряването на средства за възстановяването на Ню Йорк след атаките от 11 септември и в подкрепата на жертвите на тероризма.Впослесдствие Хилари служи като държавен секретар на САЩ – в периода 2009-2013 г., а след кандидатурата си за президент през 2016 г. се доближава повече от всяка друга жена до момента до поста президент на Съединените щати, пише Ladyzone.