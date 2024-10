6 признака, че изсмуквате енергията на приятелите си

© Изсмукваш ли живота на приятелите си?



Някои хора могат просто да източат енергията ви - и не защото сте се забавлявали толкова много заедно.



Наричани "енергийни вампири", тези хора изчерпват емоционалната ви енергия, умишлено или не.



В шоуто "What We Do in the Shadows" енергийният вампир Колин Робинсън изсмуква живота на хората около себе си, отегчавайки ги с разговори и ненужни факти в нуждата си да се храни.



Но има много различни типове от този вид ужасни хора, твърди Алла Свиринская, енергиен лечител на известни личности и автор на бестселъра "Energy Rules", разкри пред Daily Mail.



Бъбривият



Случвало ли ви се е да напуснете разговор, осъзнавайки, че сте говорили през по-голямата част от разговора? Това може да отблъсква приятелите ви.



Алла казва: "Другият човек често се чувства в капан, не знае как да прекъсне монолога ви. В крайна сметка те се изцеждат от вашето безмилостно търсене на внимание.



"Изключително важно е да се ангажираме с хората, вместо да им говорим", посъветва тя.



Манипулаторът



Някои хора изглежда се обръщат само когато искат нещо, независимо дали е облага или някакъв съвет.



"Веднага щом някой разбере, че е използван заради своите връзки и контакти и щедростта им е била злоупотребена, това може да доведе до дълготрайна липса на доверие в нови хора", смята Алла.



"Здравословните приятелства трябва да са от полза и за двете страни."



Отрицателният



Виждате ли чашата наполовина празна? Е, необходимостта да напълните отново чашата си и да промените начина си на мислене отнема много от приятелите ви.



"Поведението по този начин може да накара другия да се съмнява в себе си и в собствената си положителна перспектива. Те трябва да "свият" светлината си, за да поемат вашата сянка. Трябва да приемате нещата по-малко лично, да разберете, че хората правят грешки и да спрете да изкривявате разкази, за да подкрепите идеята си, че всичко е негативно и безнадеждно. Не е!" заяви тя.



Клюкарят



Повечето хора обичат да се събират и да си побъбрят с най-добрите си приятели. Но когато постоянно клюкарствате за другите и съдите всички, това може да стане уморително.



"Хората често правят това, за да повишат собственото си ниско самочувствие. Те издигат себе си, като свалят другите. В крайна сметка приятелите ще спрат да ви се доверяват и вашите отношения ще станат плитки и лишени от всякаква интимна връзка", коментира Алла.



Самовлюбеният



Нормално е да говорите за постиженията си с приятелите си, но някои хора имат таланта да обръщат всеки разговор така, че да се хвалят със себе си.



"Дори ако приятел започне разговор за техния успех или слава, този човек ще намери начин да го превърне в това колко невероятен е той", обясни Алла.



"Приятелите ви започват да се чувстват просто като огледала, които използвате, за да се възхищавате на собственото си отражение. Карате хората да се чувстват самотни във ваше присъствие поради вашето самовглъбяване и липса на емпатия."



Вечната жертва



Светът срещу теб ли е? Е, ако винаги се държите като жертва, вашите приятели може да ви разкарат скоро.



"Тези хора често искат съвет от приятели и след това губят интерес, ако приятелят не подкрепя техния разказ на жертвата", каза Алла.



"Хората се чувстват изтощени, когато ги превърнете в кофа за боклук, за да изхвърлите токсичните си мнения, докато жертвите задушават другите с тяхната проектирана вина."