Звездата от "Сексът в градът“ Ким Катрал се е омъжила за своя любим Расел Томас на тайна церемония. Избраникът на актрисата е с 14 години по-млад от нея. Двойката организира скоомна церемония в Лондон, ексклузивни кадри от която са публикувани от списание People.

За Катрол това е четвъртият брак. Булката е избрала костюм от Dior за тържественото събитие, допълвайки визията си с шапка, украсена с роза.

Двойката е заедно от почти десет години. Те не са бързали да обявят официално връзката си. На интимната церемония са присъствали 12 души – най-близките хора на влюбените.