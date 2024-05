7 концерта по света, които не бива да изпускате тази година

© 2024 обещава невероятен набор от изпълнители по целия свят, включително рекордното турне Eras на Тейлър Суифт и завладяващото изпълнение на живо на Ханс Цимер в Дубай. С цветните изпълнения на Колдплей, динамичната енергия на Джейсън Деруло, вълнуващите изяви на Шакира, неподправения емоционален резонанс на Оливия Родриго и емблематичните рок химни на Металика, любителите на музиката от всички жанрове могат да очакват невероятни изживявания. Това е списъкът със седемте най-добри концерта за 2024 г., подготвен от News18.



1. Ханс Цимер



Пригответе се за незабравим концерт с емблематичния холивудски композитор Ханс Цимер. Изпълнителят и носител на множество Грами и Оскар ще изнесе концерт на живо в Дубай. Насладете се на незабавно разпознаваеми мелодии от The Lion King, Pirates of the Caribbean, Batman: The Dark Knight и James Bond 007 – No Time To Die, всички в характерния стил на Zimmer. Не пропускайте това необикновено музикално изживяване!



2. Тейлър Суифт



Всеки е луд по турнето Eras! ТалантливатаТейлър Суифт отвежда всички на носталгично пътешествие през всичките си музикални фази, с епични шоута, представени в Европа и САЩ тази година. Независимо дали се облича в тематични тоалети или срива сайтове за билети, фен базата Swifties правят всичко необходимо, за да видят изпълнителка на живо. Това турне чупи рекорди и показва колко обичана е Тейлър. Тя има над 77 милиарда стриймвания в Spotify, с общо 152 шоута в 54 града по света.



3. Колдплей



В момента Колдплей са на турне, пълнейки сцени по целия свят с техните цветни изпълнения. Шоутата са пълни с любими на феновете и зашеметяващи визуализации, което ги прави задължително за всеки меломан. Ако имате възможност, си вземете билет - това е изживяване, което не трябва да пропускате! Хората пътуват от цял ​​свят само за да посетят концертите на Колдплей, което е невероятно, нали?



4. Джейсън Деруло



Джейсън Деруло е известен с енергичните си концерти, включващи динамична хореография, впечатляващи вокални изпълнения и комбинация от негови хитови песни като "Talk Dirty", "Whatcha Say" и "Savage Love". Феновете могат да очакват увлекателно и забавно шоу на живо, което подчертава неговите таланти като певец и танцьор.



5. Шакира



Хората са луди по Шакира и нейните концерти заради наелектризиращите й изпълнения, гъвкавия музикален стил и харизматичното сценично присъствие. Нейната способност да съчетава различни жанрове и да предоставя динамични шоута създава незабравимо изживяване за публиката по целия свят. Съобщава се, че тя има около 62,4 милиона слушатели месечно, което я поставя на около 25-то място в световната класация.



6. Оливия Родриго



Оливия Родриго разбива всички с последното си турне, пеейки нейните истински и познати текстове и със заразителната енергия на феновете навсякъде. Gen Z не може да се насити на нейната музика, защото тя овладява усещането за израстване, разбито сърце и намиране на себе си. Освен това нейната популярност в социалните медии я поддържат изключително свързана с публиката. Към днешна дата Оливия Родриго е стриймвана над 12,3 милиарда пъти в Spotify



7. Металика



Металика са рок боговете от старата школа, разтърсващи сцени по целия свят със своята експлозивна енергия и емблематични хитове като "Master of Puppets" и "One". Тяхната безмилостна страст към музиката и наелектризиращи изпълнения ги превърнаха в легенди в сърцата на феновете. С над 11,5 милиарда стриймвания Металика е посочена като една от най-великите групи на всички времена.