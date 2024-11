© Страхът от остаряване не е рядко срещан. И това е така, защото този необратим процес идва със възможното отключване на здравословни проблеми, които физиологически могат да бъдат и когнитивни.



Загубата на памет е един от основните, а учените правят все повече изследвания, за да разберат как се изменя функцията на мозъка с годините. На база на това от Inc. са подбрали 7 навика, с които можем да си помогнем в предотвратяването на когнитивния спад.



Мултивитамини



Според изследване, цитирано в American Journal of Clinical Nutrition, учените са установили, че приемането на мултивитамини всеки ден ни носи значими когнитивни ползи. Изследователите обясняват, че когнитивният спад е сред основните здравословни проблеми за повечето по-възрастни хора, а ежедневният прием на мултивитамини е достъпен метод в борбата със забавянето на когнитивното стареене.



Добър сън



В списание Neurology Американската академия по неврология пише, че качеството на съня ни е също толкова важно, колкото и количеството. В изследване, продължило 11 години, е бил проследяван сънят на 526 души на средна възраст 40 години. Изследвани са качеството на съня, продължителността му, както и когнитивните способности и паметта на участниците.



Резултатите показват, че от 175 човека, които са имали най-много нарушения в сън, 44 души са показали "лоши когнитивни резултати" десетилетие по-късно. За сравнение само 10 от 176-те човека, които са имали най-малко нарушен сън, са показали подобни "лоши когнитивни резултати".



Практикуване на чужд език



Ученето на нови езици е истинско упражнение за мозъка. А практикуването му след това не само ни помага на практика в живота, но също и за поддържането на добри когнитивни функции след години.Това е доказано от изследователи от Германския център за невродегенеративни заболявания в Бон, които заедно с други европейски институции са проучили резултатите на 746 участници. Учените обаче отбелязват, че ползите произтичат от изучаването на чужд език преди 65-годишна възраст.



Физическа активност преди учене



Изследователи от университета в Копенхаген, Дания, описват свой експеримент в списание Neurobiology of Learning and Memory, в който 67 мъже на възраст между 18 и 35 години са упражнявали някаква физическа активност преди учене, след учене, преди и след, или пък нито преди, нито след.



Резултатите показват, че спортувалите са се справили по-добре с изпълнението на задача седем дни по-късно, в сравнение с останалите, които не са имали никаква физическа активност. Участниците, които пък са тренирали и преди, и след задачата, са се представили по-добре от всички останали седмица по-късно.



Пиене на кафе



Не са само едно или две проучвания напоследък са показали, че пиенето на кафе е свързано с дълголетието и подобрява мозъчната функция, като същевременно с това се бори и с някои от най-често срещаните здравословни проблеми при възрастните. Изследване на Johns Hopkins University например установява, че с таблетка кофеин от 200 милиграма участниците са се представили по-добре на тестове за памет.



Друго мащабно и продължило 10 години проучване на близо 500 000 възрастни британци, пък показва, че хората, които пият две до три чаши кафе на ден имат с около 10-15 процента по-нисък риск от смъртност в сравнение с тези, които не пият кафе.



И трети пример е цитираното в Journal of the American Medical Directors Association изследване, според което хората, консумирали четири или дори повече чаши кафе на ден, са имали двойно по-малка вероятност да изпитат физическа слабост до 70-те си години.



Правилните храни



Както добре знаем, японците консумират повече уасаби, което, както се оказва, може да ни помогне за по-добра памет. Това е установено с проучване сред 72 възрастни японци, една част от които всеки ден са приемали таблетка, съдържаща биохимикала 6-MSITC, който се съдържа в уасабито, а друга са взимали плацебо таблетка. Интересното е, че 12 седмици по-късно всички участници са показали подобрение в паметта, пише lifestyle.bg. Но хората, приемали уасаби таблетката, са отбелязали много по-добър резултат - и то с цели 18 процента. Според други скорошни проучвания храни като гъби, черен шоколад, канела и всякакви зеленчуци, също помагат за по-добра когнитивна функция.



Четене за удоволствие



В списание Frontiers in Psychology е описано изследване, в което 76 възрастни хора са били разделени на две групи, като на едната са били дадени книги, а на другата - кръстословици. Резултатите са в категорична полза на четящите хора, които са показали значителни подобрения в паметта. Това е още едно доказателството, че редовното и съзнателно четене укрепва паметта на възрастните хора.