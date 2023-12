© Този декември Бренда Лий "детронира" Марая Кери от върха на класацията "Billboard Hot 100". Песента "Rockin’ Around The Christmas Tree", издадена през 1958 г., измести от първото място вечния коледен хит "All I Want for Christmas Is You", съобщава "Форбс". Именно песента на Марая Кери оглавяваше "Billboard Hot 100" от 2019 г. насам, като беше на върха общо 12 седмици.



Сега Лий излиза начело с 34,9 милиона слушания в стийминг платформите и 20,9 милиона пускания по радиото.



Хитът на Бренда Лий от 1958 г. е най-старата песен, достигала номер 1 в класацията на "Billboard" - изминали са цели 65 години от излизането ѝ. "All I Want for Christmas Is You" достигна този успех 25 години след издаването си.



78-годишната Бренда Лий стана най-възрастният изпълнител, оглавявал "Hot 100". Ако песента беше станала хит в годината на издаването й, то тогава Лий щеше да е най-младият изпълнител в тази класация, защото тогава е била 13-годишна.



Бренда Лий за последно е била на върха на "Billboard Hot 100" през 1960 година с "I Want To Be Wanted". Това означава, че е чакала 63 години, за да оглави отново класацията. Няма друг изпълнител, който да е чакал толкова в историята на "Billboard", пише Nova.



"Rockin’ Around the Christmas Tree" е едва третата коледна песен, която оглавява класацията след "All I Want For Christmas" и "The Chipmunk Song".



Марая Кери обаче се представя по-добре в радиото с 21,5 милиона пускания. Кери също така води пред Лий и в продажбите.



В топ 10 на коледните песни са още "Jingle Bell Rock" на Боби Хелмс, "Last Christmas" на Уам!, "A Holly Jolly Christmas" на Бърл Айвс, "A Holly Jolly Christmas" на Бърл Айвс и "It’s the Most Wonderful Time of the Year" Анди Уилямс.



Коледният хит на Кери е на първо място в тазгодишната класация "Billboard Global 200" - световна класация на синглите, базирана на стрийминг и продажби от над 200 държави. Лий пък се нарежда на четвърто място. На второ място в тази класация е "Last Christmas" на Wham!.



През ноември Лий пусна видеоклип към "Rockin' Around the Christmas Tree" по случай 65-годишнината на песента и се присъедини към TikTok, за да популяризира своя празничен хит и да си припомни дългата му история. В един от видеоклиповете в TikTok Ли се обърна към своите последователи, като им каза: "Баба е тук".