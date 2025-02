ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS - Церемония 2024

© За единадесети пореден път, на 27 март 2025 г, на впечатляваща церемония в Inter Expo Center Зала 6 ще бъдат връчени годишните награди ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024.



Заредете се с незабравими емоции, като станете част от официалното награждаване на най-добрите проекти и реализации в областта на архитектурата, урбанизма и ландшафтния дизайн в България. Нощта на церемонията ARCHINOVA е не просто скучна презентация на проекти, а празнична еманация на постиженията на една от най-креативните общности в България. Отличията ще бъдат връчени след прецизната оценка от внимателно подбрано, независимо жури, съставено от изявени и доказани специалисти в областта на архитектурата и ландшафта, ценени в национален и световен мащаб.



Възползвайте се от възможността да се запознаете в празнична обстановка с българската архитектурна и ландшафтна общност. Както винаги ARCHINOVA привлича стотици присъстващи от бранша на архитектурата и строителството. Събитието ще започне с Welcome Drink в компанията на архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, студенти, отличените с награда или номинация участници, фирми, строители, инвеститори и много заинтересовани крайни потребители.



Церемонията ще бъде част от програмата на ежегодния форум Архитектурно – строителна седмица. Билетът за церемонията предоставя възможността и за безплатен вход на форума Архитектурно – строителна седмица.



Повече за церемониите по награждаване на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS през изминалите години може да видите тук.



Номинациите за ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024 може да видите тук.



Програма



18.30 -19.00 ч. Посрещане & Welcome Drink



Разгледайте дигиталната изложба на номинираните проекти.



19.00 – 21.00 ч. Официална церемония.



Водещи: Стефан Щерев и Калина Станева



Насладете се на бляскавата церемония и първи вижте кои са победителите.



21.00 – 23.00 ч Коктейл



Отпуснете се с изпълненията на Jazz M Trio.



Дрескод на събитието: Elegant Formal



ВАЖНО!



За да получите достъп за вход е необходимо да закупите билет от Bilet.bg.



Задължително носете Вашият билет - разпечатан или дигитално.



Краен срок за закупуване на билет или до изчерпване на местата: 25 март 2025.



Организатори на Годишните архитектурни награди са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн онлайн списания "Още за къщата" и The Building и Citybuild.



