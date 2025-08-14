Сподели close
Полугол мъж се катери по сградата на патриаршеска катедрала "Свети Александър Невски“ на 11 август. Това стана ясно от публикация във Facebook групата "Забелязано в София".

Очевидци заснели как мъжът слиза от страната на централните куполи, държейки се за первазите.

“Супергероите" на София....", гласи публикацията.