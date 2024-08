Адел прекъсна внезапно концерта си в Мюнхен

© Адел, като много от нас, е залепена за Олимпийските игри през 2024 г. Толкова много всъщност, че певицата спря концерта си в Мюнхен, Германия в събота вечер, за да гледа финала на 100 метра за жени. Тя дори показа състезанието на големите екрани на залата, позволявайки на публиката от 80 000 души да гледа заедно с нея.



Концертът в събота отбеляза второто шоу от 10-дневното нощно шоу на Адел в Мюнхен. Певицата свири в Messe München, което временно беше наречено "Адел Арена“, след 130 милиона долара в ремонти, които включват инсталирането на LED екран с размери 721 на 98 фута, сцена от 43 000 квадратни фута и английски кръчма



От своя страна Адел представи чисто нов сетлист, който включва селекции от песни като "I'll Be Waiting“, "All I Ask“, "Chasing Pavements“ и кавър на "Make You Feel My Love“ на Боб Дилън.



Миналия месец The Killers спряха концерта си в Лондон, за да покажат последните моменти от мача на Англия срещу Холандия на полуфиналите на Евро 2024.