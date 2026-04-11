Свързваме Великден с агнешко месо, но истината е, че в много семейства ценителите му са малцина заради спецификата на месото и миризмата му.

След дългогодишен опит в кухнята и пред белия лист, моят съвет към всяка домакиня е да загърби традиционната (и често суха) плешка и да заложи на вратлето, съветвам от името на ФОКУС. Именно този "скрит коз“ е гаранцията, че месото ще стане невероятно крехко и сочно, превръщайки празничния обяд в примамливо за тези, които обикновено го избягват. Подготовката му изисква време и търпение, но резултатът е "право в десетката“ и си заслужава всяка минута.

Много важно за агнешкото е подготовката преди да се стигне до готвенето. Трябва да накиснете месото в хладка вода, ако искате да притъпите характерната миризма – добавяте лъжица оцет. Киснете и плакнете, ама много пъти. Особено за месо като вратлето, където има много кости…непрекъснато пуска кръв. Ще го миете до бистра вода и ако се налага ще изрежете видими зони със съсиреци.

Рецептата е проста, но изисква време, а фурната е най-добрият ви помощник. Агнешко се пече бавно и на ниски градуси, максимум 180 градуса. Важно е фурната да бъде предварително загрята.

Необходими продукти:

– Агнешко / в конкретния случай-вратле/

– Олио

– Масло

– Червен пипер

– Черен пипер

– Сол

– Чесън на прах

– Всякакви подправки, които харесвате и са подходящи за това месо /няма ограничения/

Начин на приготвяне:

Загрявате предварително фурната. Уверявате се, че месото вече не пуска кръв. Изцеждате го добре /дори може да го подсушите с кърпа или домашно руло/.

С голям и остър нож правите дълбоки разрези по цялото парче. Намазвате го с марината от – малко олио, червен пипер, сол, черен пипер и чесън на прах.

Оставяте месото да постои в маринатата, но тя не е в съда, а само по него. Нужни са десетина минути.

Взимате тавичката, слагате агнешкото и във всеки прорез, който сте успели да направите, пъхате малко масълце.

В тавичката изсипвате и около половин чаша предварително загрята вода.

Най-важното: Плътно покривате тавата с алуминиево фолио и на всеки 40-50 мин. – внимателно отваряте и поливате месото с вече образувалия се сос.

Отново напомням, че ключово в печенето е състоянието на вашата фурна. За някои, рецептата отнема два или два часа и половина, за други – може да достигне и до три часа и отгоре.

Важно е да отваряте фолиото, да поливате месото със собствения му сос и ако забележите, че няма, да добавите още малко топла вода.

В самия край на печенето, премахвате алуминиевото фолио и печете агнешкото с коричката нагоре до златен загар.