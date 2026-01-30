Аида Марковска: Всяко поколение завещава на потомците си някои от собствените си неудачи
"Аз показвам на хората колко великолепен, красив и колко много сила има в техния род, колко е щастливо събитието на тяхното сбъдване през рода. И когато кажа това, някои го намират като полезно и като помощ, други обаче го намират като тегоба. Нерядко някой се сърдят, защото не искат да "ровим“ в рода, да вадим стари кокали и т.н. А всъщност нищо по-смислено в живота си дотук не съм намерила, освен това да разбера причините за нещо, което се случва днес,“ каза гостът и добави, че това знание е оцеляло през годините, макар и изтикано в ъгъла, тъй като било изгодно да не се знае българският род и българското потекло, "за да не се чувстваш значим в живота и да не постигаш резултати“.
В процеса на изследване на българските родове Марковска създава и методология, която бързо, ефективно и точно дава акцентите във всеки род, като показва къде има нещо, което трябва да бъде разгледано по-специално. Точно тази методология преподава в "Задругата на родонавтите“: "Аз ги наричам родонавти, защото ние изследваме космоса на българския род. И наистина е безкрайно интересно занимание, много силно, ментално, интригуващо. Веднъж, ако си се захванал с това, през целия си житейски път, и професионален, и личен, виждаш елементи от това знание и можеш да ги тълкуваш.“
По думите й сходните травми на много родове създават народа. Народът е създаден през език и земя естествено, но народ се събира, когато има обща болка и общи страдания. "Травмата от робството, от бежанските страдания – общите травми на родовете събират народа и го правят монолитен народ. Затова, когато разследвам и изследвам българските родове, аз тръгвам оттам какво е общото с всички останали. Оказва се, че общата родова система на българския народ се различава от тези на останалите народи и това е нормално и естествено. И нашият народ е създал доста устойчиви елементи в собственото си битие, които е внесъл в своята фолклорна и етнографска същност, в своите обичаи, в обредите, които прави. И се оказа, че българската обредна система е една изключително точна, лековита система и система за превенция от страшни неща,“ обясни родовият терапевт и добави, че всяко поколение със собствените си ресурси в променената социална и морална среда създава предпоставки да бъдат решени големи въпроси от родовата история и от народната история.
Осъзнаването е най-важната част от процеса на лечението, уточни родовият терапевт. Важно е да се конкретизира проблемът от миналото и оттам нататък има много пътища за справянето с родовата травма, която се базира основно на българската обредност. "Всяко поколение завещава на потомците си някои от собствените си неудачи във вид на травми, и това продължава живота. Докато имаме задачи за решаване, предизвикателства, ние създаваме и следващото поколение.“
