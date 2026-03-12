Сподели close
Много хора имат навика да държат мобилния си телефон близо до главата си или на нощното шкафче и да го използват непосредствено преди лягане.

Макар да няма категорични научни доказателства, че излъчването на устройствата води до рак или други сериозни заболявания, има редица други ефекти върху организма, особено що се отнася до съня и психическото здраве.

Експертите подчертават, че проблемите произтичат основно от синята светлина и постоянните сигнали. Те забавят естественото отпускане на мозъка и отлагат заспиването.

Екраните на мобилните телефони излъчват синя светлина, която потиска производството на мелатонин - хормонът, регулиращ съня.

Когато гледате в екрана точно преди да заспите, мозъкът ви получава сигнал, че все още е ден.

Това затруднява процеса на заспиване и нарушава циркадния ритъм, известен още като вътрешен биологичен часовник, пише Bulgaria On Air.

Дори когато успеете да заспите, вибрациите, звукът или светлинните известия могат да разсейват съня, правейки го по-повърхностен и по-малко възстановяващ.

С течение на времето тези навици могат да доведат до хронична умора, затруднена концентрация, повишен стрес и дори по-голям риск от метаболитни проблеми.