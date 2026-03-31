Печенето на пиле върху стойка или бутилка с бира гарантира равномерно изпичане, изключително сочно месо и хрупкава кожа благодарение на циркулацията на горещия въздух. Този метод намалява нуждата от мазнина, като същевременно обогатява вкуса на гарнитурата, информираЗа приготвянето на това ястие е необходимо пиле с тегло между 1 и 1.4 кг. Тайната на хрупкавата коричка се крие в доброто подсушаване на месото с кухненска хартия преди мариноване.Необходими продукти:За маринатата: 120 г разтопено масло, сол, 3 ч.л. червен пипер и черен пипер.За стойката: Бутилка с около 250 мл бира.За гарнитурата: 2-3 картофа, 200 г гъби, 2-3 моркова, овкусени с олио, сол, черен пипер и универсална подправка.Мариноване: Пилето се намазва обилно с ароматната смес от масло и подправки. Препоръчително е малко от маринатата да се вкара и под кожата в областта на гърдите.Поставяне: Пилето се "нанизва“ върху бутилката с бира, така че да стои стабилно и изправено в центъра на дълбока тава.Гарнитура: Нарязаните на едро зеленчуци се разпределят около пилето, за да поемат соковете му по време на готвене.Печене: Ястието се готви в предварително загрята фурна на 180-190°C за около 60-80 минути.За най-добър резултат, ако кожата започне да потъмнява твърде бързо, може да използвате алуминиево фолио, което се маха в последните 10 минути за финално запичане. Готовността се проверява чрез пробождане на бедрото – ако изтича бистър сок, месото е готово.След изваждане от фурната е важно пилето да "почине“ 10 минути преди разрязване, за да се запазят соковете в него.