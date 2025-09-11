Сподели close
В първите месеци биберонът и палецът са естествен начин за успокоение и задоволяване на сукателния рефлекс. Но когато този навик се задържи твърде дълго, той може да повлияе както на зъбно-челюстното развитие, така и на развитието на речта. Това обявява във своя Фейсбук профил Дарина Герганова, логопед и психолог.

Възможни последствия при продължителна употреба:

деформация на захапката (отворена или кръстосана);

промени във формата на небцето;

затруднения при произнасяне на някои звукове ("с“, "з“, "ц“);

по-бавен преход към ефективно дъвчене и правилно хранене.

Кога е време да започнем ограничаването?

след 12–18 месец – постепенно намаляване на биберона;

след 2 години – препоръчително е детето да се раздели с него;

след 3 години – консултация със специалист, ако навикът продължава.

Практични съвети за родители:

Насърчавайте детето с алтернативи – любима играчка, гушкане или песничка.

Заместете шишето с чаша – подпомага правилната работа на устата.

Бъдете търпеливи и последователни – детето усеща подкрепа, когато промяната става плавно.

Важно: отказът от биберон или палец е значима стъпка към здрави зъбки, правилна артикулация и уверена усмивка.