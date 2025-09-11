ЗАРЕЖДАНЕ...
Ако не се отървете от биберона, детето ще има затруднения при произнасяне на "с", "з", "ц"
©
Възможни последствия при продължителна употреба:
деформация на захапката (отворена или кръстосана);
промени във формата на небцето;
затруднения при произнасяне на някои звукове ("с“, "з“, "ц“);
по-бавен преход към ефективно дъвчене и правилно хранене.
Кога е време да започнем ограничаването?
след 12–18 месец – постепенно намаляване на биберона;
след 2 години – препоръчително е детето да се раздели с него;
след 3 години – консултация със специалист, ако навикът продължава.
Практични съвети за родители:
Насърчавайте детето с алтернативи – любима играчка, гушкане или песничка.
Заместете шишето с чаша – подпомага правилната работа на устата.
Бъдете търпеливи и последователни – детето усеща подкрепа, когато промяната става плавно.
Важно: отказът от биберон или палец е значима стъпка към здрави зъбки, правилна артикулация и уверена усмивка.
Още от категорията
/
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността"
14:58
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
14:58
Кардиолози: Увеличават се пациентите със сърдечна недостатъчност, а бедните българи нямат пари за лекарства
10:46
Проф. Донка Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове
10:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.