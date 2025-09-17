Turkey Today.
Решението беше прието с мнозинство от гласовете на общинския съвет в петък и ще влезе в сила на 15 септември.
Нови цени за автобуси, метро и фериботи
Цената на стандартен електронен билет ще се повиши от 27 рупии ( 0,65 долара) на 35 рупии, докато месечната карта за пътуване "Синя карта“ ще се увеличи от 2120 рупии ( 51,26 долара) на 2748 рупии.
По фериботните маршрути цената на билета по линията Ускюдар–Еминёню ще се увеличи от 34,20 рупии на 44,33 рупии, докато цената на билетите по линиите Кадъкьой–Еминёню и Кадъкьой–Бешикташ ще се увеличи от 38,11 рупии на 49,40 рупии. По-дългите пътувания, като например линията Бостанджъ–Адалар (Принцовите острови), ще се покачат от 100,45 рупии на 130,22 рупии.
Тарифи за таксита и микробуси
Цените на такситата също ще се повишат съгласно новото разписание. Базовата цена ще се увеличи от ₺42 на ₺54.50, докато таксата за километър ще се промени от ₺28 на ₺36.30. Почасовата тарифа за чакане ще достигне ₺453.71, в сравнение с ₺350. Минималната цена за къси разстояния ще се увеличи от ₺135 на ₺175.
За микробусите цената на билета за къси разстояния, която важи за пътувания до 4 километра, ще се увеличи от ₺25 на ₺32,50. Други тарифи, базирани на разстояние, ще се повишат пропорционално, като студентските тарифи ще се променят от ₺16 на ₺21.
Транспортни услуги за училища и персонал
Таксите за училищния транспорт също ще бъдат коригирани. За разстояния до 1 километър месечните такси за транспорт ще се увеличат от ₺2 605 на ₺3 376. Цените на услугите за транспорт на персонал ще се повишат от ₺1 355 на ₺1 757.
Новите увеличения следват 35% увеличение, въведено на 15 януари, когато Центърът за координация на транспорта на града (UKOME) за последно ревизира цените на билетите за обществен транспорт, таксита и училищни услуги.
Анонимен
преди 1 ч. и 41 мин.
Рупия в Турция!? Идиоти!
Анонимен
преди 3 ч. и 23 мин.
Рупии ?1
