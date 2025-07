Джеф Безос може да стане новият собственик на Condé Nast – издателят зад легендарното модно списание Vogue. Според слухове, милиардерът и основател на Amazon обмисля покупката като луксозен сватбен подарък за съпругата си Лорън Санчес. Повод за спекулациите дават появата й на корицата на юлския брой на Vogue, както и напускането на дългогодишния главен редактор Ана Уинтър.Източници, цитирани от The Economic Times, твърдят, че 61-годишният Безос вече води преговори по сделката, а самата Уинтър играе ролята на посредник. По информация на She Knows, именно тя е избрала булчинската рокля на Санчес –модел на Dolce & Gabbana – за фотосесията.Според запознати, появата на Санчес не е случайна. Твърди се, че фамилията Нюхаус, която контролира компанията, се е опитала да впечатли Безос, като постави Санчес на корицата."Всички в модната индустрия и вътре във Vogue говорят за слуха, че Джеф ще купи Condé Nast“, коментира анонимен източник пред The Mail on Sunday, цитиран от businessnovinite.Същевременно Condé Nast преминава през преструктуриране – процес, често наблюдаван преди големи сделки. Във Великобритания редица служители на Vogue бяха съкратени или пренасочени към други издания, а лондонската централа на списанието беше продадена.Според доклад, видян от The Economic Times, Уинтър не само е въвлечена в преговорите, но и би могла да реализира сериозна печалба от евентуалната продажба, тъй като притежава дял в компанията. По информация на The Hollywood Reporter, стойността на Condé Nast е оценена на около 5 милиарда долара.Не всички обаче вярват, че сделката е реална. Източник, близък до Безос, отрича пред Daily Mail каквото и да е намерение за покупка, определяйки слуховете като "напълно неверни“.