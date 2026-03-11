През април тази година се очакват няколко последователни почивни дни около великденските празници, които ще дадат възможност на много хора да планират по-дълга почивка. Официалните празници се комбинират с уикендите и създават условия за няколко дни извън работното ежедневие. Това традиционно води до засилен интерес към пътуванията в страната и чужбина, както и до по-интензивен трафик по основните пътни артерии.Официалните почивни дни през април са: 10 (Разпети Петък), 11 (Велика Събота), 12 (Възкресение Христово, Великден) и 13 (Втори ден на Великден, Светли Понеделник).Ако си вземете отпуск само 4 дни - 6, 7, 8 и 9 април (понеделник, вторник, сряда и четвъртък), които са и неучебни (ученическа ваканция), и ги съчетаете с официалните почивни, ще ви се получи един много приличен период от 4 до 13 април, което са 10 дни.Очаква се около празничните дни да има и засилен трафик по основните пътни артерии в страната, особено в посока големите градове, курортите и граничните пунктове. По традиция в дните преди Великден много хора предприемат пътувания, за да прекарат празниците със семействата си или да съчетаят почивните дни с кратка ваканция.Заради очакваното интензивно движение от институциите обикновено напомнят на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да се информират за актуалната пътна обстановка.Великден е един от най-големите християнски празници и традиционно се отбелязва с богослужения, семейни събирания и празнична трапеза. В много населени места в страната се организират и празнични събития, концерти и базари около великденските дни, пише Dariknews.bg.