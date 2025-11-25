Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси? Пита зрител на БНТ."Аз не съм сигурен, че банкоматите ще вземат левове. Не съм се замислял, но най-вероятно няма да можете да внасяте през банкомат левове, защото те ще бъдат заредени с евро, чисто технически нашите банкомати не са направени да работят с повече от една валута. Има един период около месец мисля, в който няма да има никакви такси, след това започва полека лека, дава се време хората да не носят допълнително финансово бреме от обмяната на парите си, след това вече започват да се искат такси след шестте месеца, в които ще може да се прави това. По-принцип най-сигурният начин да се обменят пари е да се вкарат в банкова сметка и там банката ще го направи безплатно за сметка на банката ще бъде това нещо и на държавата, така че и всякакви рискове, свързани с фалшиви, нефалшиви, нови, стари ще бъдат елиминирани", коментира Левон Хампарцумян, банкер.