Активистка, поп принцеса, дете звезда и любимка на Дисни, днес навършва 32

Тя прави своя дебют като актриса в сериала Barney & Friends (2002 – 2004). През 2008 г. придобива известност с участието си във филма на Дисни Camp Rock. През същата година подписва договор с Hollywood Records и издава своя дебютен студиен албум Don't Forget. Албумът дебютира като номер 2 в Билборд 200 и е обявен за златен от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка 5 месеца след премиерата му. През 2009 г. Ловато приема главна роля в сериала на Дисни – "Съни на алеята на славата“. По-късно същата година певицата записва втория си студиен албум Here We Go Again, който оглавява Билборд 200.



След участия и като гост звезда с малки роли в сериали и филми през 2010 г., Ловато влиза в рехабилитационна клиника заради психични и емоционални проблеми и слага края на актьорската си кариера. Завръща се към музикалната сцена с третия си студиен албум Unbroken през 2011 заедно с видеото на първия сингъл от албума – Skyscraper. През 2012 г. Деми се присъедини като съдия и ментор в американския The X Factor. През 2013 г. записва четвъртия си студиен албум Demi, предшестван от дебютния за албума сингъл Heart Attack.



През цялата си музикална кариера Ловато предприема няколко турнета. През 2008 г. тя е подгряващ изпълнител на Up Tour и Burnin' на Jonas Brothers на Best Damn Tour на Avril Lavigne. По-късно същата година тя започва първото си турне Warm Up Tour и има още 100 промоционални турнета в следващите години, като последното е Neon Lights Tour (2014). Нейната работа е отличена с десетки отличия, включително от MTV Video Music Awards и Teen Choice Awards. Извън работата си в музикалната индустрия Деми участва в благотворителни дейности чрез различни организации, а освен това тя има и своя кампания Stay Strong или още казано Love is Louder than The Pressures to be Perfect. През 2013 г. Ловато прави кавър на Moves like Jagger.