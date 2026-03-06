Актриса получава 60 млн. долара за два касови филма?
"Това е абсурдно. Някой си измисля разни неща“, коментира тя пред Entertainment Tonight по повод гръмките заглавия.
Бел обаче не крие, че е щастлива да бъде част от изключително успешния франчайз. "Щастлива ли съм, че имам тази работа и че се заплаща добре? Да! Много съм благодарна и бих го правила до края на живота си, ако ме искат“, призна актрисата с типичното си чувство за хумор и самоирония.
"Замръзналото кралство 3“ се очаква да излезе по кината през 2027 г., а дотогава Кристен се радва на подкрепата на най-важните хора в живота си – съпруга си Дакс Шепард и двете им дъщери.
"Имам невероятна подкрепа. Съпругът ми и децата ми много подкрепят моите мечти, а аз – техните“, сподели тя.
Явно, дори без 60 милиона в сметката, Кристен Бел остава една от най-обичаните и земни звезди в Холивуд, пише Edna.bg.
