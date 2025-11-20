Актрисата Диана Димитрова с голям удар след скандала с Вергов: Никога
Последните три месеца ми донесоха нещо, което преди време изглеждаше невъзможно: три нови международни продукции за 2025 г., включително първият ми хорър, роля, която изискваше пълно потапяне в човешкия страх, травма и оцеляване.
За международните продукции ме избраха заради работата ми и чрез кастинги. Прекратих българските сериали и театъра, най-трудното решение в кариерата ми, но кариерата не е държава. Кариерата е път. И аз продължавам.
За всички, които са били наранявани, заглушавани или пречупвани: животът понякога ви връща там, където сте се борили най-много, но вече по-силни. Аз не съм изключение.
Не правете компромис с достойнството си. Никога. Благодаря, че сте с мен в този нов етап като свободен и независим артист! 2026, живот и здраве, ще е премиерна.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Специалист: Когато шията отиде напред, ние променяме позицията на щитовидната жлеза и оттам хормоните започват да се променят
10:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за...
22:27 / 19.11.2025
Д-р Васил Шишков от ВМА: Задъхвате ли се? Проверете за ХОББ!
16:56 / 19.11.2025
Иво Сиромахов посочи единствения път, по който можем да оправим д...
14:36 / 19.11.2025
Официално: Много почивни дни по Коледа и Нова година
12:32 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.