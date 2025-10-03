ЗАРЕЖДАНЕ...
Актрисата Диана Димитрова с нов филм
©
"Това е още една стъпка по пътя ми като независим артист и момент, в който осъзнах, че е време да кача шоу-рила си, който тепърва ще обновявам. В него ще видите сцени от различни етапи на кариерата ми. Ролята, за която мечтая, още не ми се е случила – но всяка история, която съм изиграла досега, е била част от моето израстване. В първия ми филм Barbarians Rising бях около 80 кг, а във Бягство – 52. Променяла съм косата си, тялото си… Но най-голямата промяна е отвътре. За мен киното е част от пътя ми като артист, защото съм художник преди всичко. Радвам се, че вървим заедно по този път и че мога да споделя с вас този 8-минутен откъс от живота ми на екран. Благодаря за подкрепата. Най-хубавото предстои.", написа Диана във Фейсбук.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
19:38 / 02.10.2025
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам н...
10:36 / 02.10.2025
Църквата почита един светец, а народът казва да не планираме нови...
08:48 / 02.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.