Актьорът Бойко Кръстанов стана баща за първи път
© Инстаграм
Приятели и почитатели побързаха да честитят радостната новина на младото семейство. Засега полът на бебето остава тайна.
Още по темата
/
Любо Нейков стяга сватба
17:19
Още от категорията
/
Проф. д-р Манол Соколов: Над 50% от случайте на рак на дебелото черво у нас се откриват едва в 3 и 4 стадии
09:37
Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.