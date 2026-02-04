Актьорът Бойко Кръстанов е станал баща за първи път! Новината беше разкрита от половинката му – Лидия Василева, която публикува в социалните мрежи мил кадър на бебешки крачета, обути с различни чорапчета – на едното пише "I love mom", а на другото – "I love dad".Приятели и почитатели побързаха да честитят радостната новина на младото семейство. Засега полът на бебето остава тайна.