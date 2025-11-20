Актьорът Димо Алексиев с нова роля в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" във Велико Търново. Той е гост актьор по една от най-силните пиеси на Георги Данаилов – "Солунските съзаклятници".През юли тази година Алексиев бе осъден на година и половина затвор при първоначален общ режим, глоба от 1000 лв. и отнемане на шофьорска книжка за 2 години, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние през ноември 2024 г.През лятото подпомагаше снимките на най-новия сезон на "Игри на волята".Премиерата на пиесата е през януари 2026 година.