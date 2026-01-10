Hurriyet.
Задържането е станало по време на специализирана акция на турската жандармерия срещу наркотиците в два нощни клуба в Истанбул и петзвездния хотел "Бебек“ на брега на Босфора. Задържани са седем души, включително популярните актьори Джан Яман и Селен Гьоргюзел, съобщава вестник Hurriyet.
Собственикът на хотела, за който се твърди, че е бил домакин на партита, на които членове на местния елит са употребявали наркотици, също е задържан. Според полицията собственикът на хотела е превърнал жилището си в незаконно игрално заведение. Около 100 полицаи са участвали в акцията.
Според информацията задържаните са били отведени в Института за по съдебна медицина, където им се извършват тестове с цел да се установи дали, кога и евентуално какви наркотични вещества са били употребявани.
Операции срещу наркотиците в Истанбул се провеждат от няколко месеца. През последните седмици в рамките на същата операция, са били задържани още 20 представители на шоубизнеса, медийните среди и светския живот.
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употребата на наркотици
©
Реклама
Още от категорията
/
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
Мартин Петров: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Азис: Ще се омъжвам!
22:09 / 09.01.2026
Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евроба...
16:41 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:24 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народо...
11:42 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.