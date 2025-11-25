Албена е домакин на ХIII национален агросеминар
Промени и възможности в бюджет за ОСП за периода след 2028г., едностълбова структура на ОСП и вливане в един Национален план с други политики и фондове ще бъдат разисквани от панелистите зам.-министър Янислав Янчев, Ели Цифору – секретар на Копа Коджека, директорите Аделина Стоянова " Директни плащания“ и Елена Иванова “Развитие на селските райони“.
Двеста и четиридесет участници във форума ще дискутират ползите от растителна защита, както и новите възможности за финансиране през 2026 г.: Агроекология, инвестиции и сдружаване. Проблемите на нашите пазари от Черно море към света ще е темата на последния панел към професионалната общност на семинара.
Зеленият живот на продуктите и земеделските растения e основна задача и на Еко Агро в Албена за качествена храна, чиста вода и натурален ресурс, индивидуален детайл към гостите на Албена.
