Нова професионална програма и законодателни промени в земеделието ще обсъждат от 26 ноември т.г. в Албена агрономи, зърнопроизводители, агроеколози, технолози по храните, експерти и членове на браншови организации в земеделието. Тридневният семинар е организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите с участието на Министерство на земеделието и храните. Реформите в земеделието, водата като стратегически ресурс за бъдещето на планетата, са само част от основните теми на семинара.Промени и възможности в бюджет за ОСП за периода след 2028г., едностълбова структура на ОСП и вливане в един Национален план с други политики и фондове ще бъдат разисквани от панелистите зам.-министър Янислав Янчев, Ели Цифору – секретар на Копа Коджека, директорите Аделина Стоянова " Директни плащания“ и Елена Иванова “Развитие на селските райони“.Двеста и четиридесет участници във форума ще дискутират ползите от растителна защита, както и новите възможности за финансиране през 2026 г.: Агроекология, инвестиции и сдружаване. Проблемите на нашите пазари от Черно море към света ще е темата на последния панел към професионалната общност на семинара.Зеленият живот на продуктите и земеделските растения e основна задача и на Еко Агро в Албена за качествена храна, чиста вода и натурален ресурс, индивидуален детайл към гостите на Албена.