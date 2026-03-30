Събитието се проведе в петзвездния хотел Фламинго Гранд на курортен комплекс Албена в категориите: "Най-добър млад готвач“, “Най-добър млад сервитьор“, "Най-добър млад хлебар-сладкар" и " Най-добър млад аниматор“. В регионалния етап на Североизточна България традиционно се включиха над 20 професионални гимназии. Организатор и регионален домакин на състезанието беше ПГТ " П.К. Яворов“ от град Добрич.В състезанието бяха излъчени победители в основните направления , като най-добрите продължават към националния финал. Една от най-оспорваните категории с акцент върху иновативни рецепти е категорията "Млад готвач“, където директно класиране за националния кръг завоюва Христина Петрова - представител на ПГ по туризъм "П.К.Яворов“- Добрич.В направлението " Най-добър млад сервитьор“ постиженията се определят от стил на сервиране, комуникация и познания за виното. Със своята демонстрация на майсторство в приготвянето на тестени и захарни изделия се отличи ПГ по туризъм "Иван Павлов“, гр.Русе.Точността при управлението на рецепция и работа с гости също беше оценена подобаващо.