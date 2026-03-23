Алекс Раева забременяла само месец, след като срещнала мъжа си – благоевградският бизнесмен Любомир Палаханов. Певицата била на 38 години и имала ясен, даже стриктен, план как ще се развие личният й живот оттук нататък. Затова Алекс била в шок, когато разбрала, че ще става майка, при това толкова скоро, след като започнала връзката й с Любомир Палаханов.Двамата се запознали на лодка покрай общите си приятели Орлин Горанов и съпругата му Валя. Това било първото лято, в което изпълнителят на "Светът е за двама" и половинката му решили да карат вече ваканциите си в открито море – да се гмуркат, да събират тен и да хапват вкусно в добра компания. Не е ясно дали са поканили Алекс Раева и Любомир Палаханов с идеята да ги сватосат, но тъкмо така се получило. Певицата и бизнесменът се харесали от пръв поглед и оттогава са заедно.Макар винаги да е искала любов и семейство, Алекс съвсем не била готова за развоя на връзката си с Любомир. Вероятно, защото отношенията им се задълбочили доста бързо. Освен това, всичко се случило не според плана й, а въпреки него. Алекс била на 38 години, когато научила, че е бременна, само месец след като срещнала новата си любов. "Вече си бях подредила живота – кого ще срещна и кога, кога ще раждам...", споделяла е певицата, която е сред участниците в шоуто "Като две капки вода" по Нова тв.Алекс е признавала още колко много се променила, след като родила дъщеря си Лия. "Аз много се страхувах да имам дете", казвала е певицата. Тя се притеснявала от неизвестността какво е да бъдеш родител, какво можеш да дадеш на детето си, при все, че точно тогава не чувствала стабилност в кариерата си. Тревожела се даже как ще се справя в битово отношение, дори при неизменните първи падания и всички други предизвикателства. Още повече, че Алекс била доста буйно дете. Така че очаквайки дъщеря си, певицата се върнала назад към моментите в детството си, в които е стресирала родителите си с падания и щури идеи. Когато станала майка, Алекс, която роди дъщеря си през 2019 г., се убедила, че повечето от страховете й са илюзорни и всъщност сама си ги е налагала. Така че се оказала доста по-смела, отколкото очаквала.Раева все пак е признавала, че вижда много от себе си в Лия, която тази година ще празнува 7-мия си рожден ден. Дано, споделяла е певицата, с възрастта Лия да се прояви и като по-смирена и спокойна, какъвто е баща й.Откакто е майка, Алекс станала и по-смела в професионално отношение. Тъкмо, след като родила Лия, певицата получила възможност да се пробва в стендъпа и, без колебание и страх решила да опита. И не сбърка. Алекс жъне само позитиви с изявите си като стендъп комедиант. Певицата обаче е убедена, че провалите изграждат човека. Затова тя, без притеснение, даже с желание и с чувство за хумор говори за своите издънки.Като такава може да се разгледа и опитът й преди няколко години да бъде навигатор. Първо изкарала курс за безопасно шофиране и била доволна, защото научила много, въпреки че вече била шофьор от над 20 години. Инструкторът, при който бившата беквокалистка на "Ку-ку бенд" изкарала курса, й казал, че има талант за навигатор. И Алекс решила да се впусне в професионалното навигаторство. Само че още при първото състезание, колата, в която била, претърпяла катастрофа. Не е необичайно. В случая на Алекс обаче се оказало, че каската й е била голяма. "Падна при преобръщането и ме разби цялата – зъби, вежда...", споделяла е Алекс. Тя иначе е много внимателен шофьор, а и по-умел и знаещ, след курса за безопасно шофиране, пише HotArena.