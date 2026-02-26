Александра Сърчаджиева е неуморна – на театралната сцена, в киното и на малкия екран. Трудно можем да си представим кога Алекс си почива, както с усмивка отбелязаха водещите на "Тази неделя“ в ефира на bTV. Поводът за гостуването ѝ беше спектакълът "С жените за риба“, в който си партнира с Роберт Янакиев и Александър Сано."Това е една страхотна пиеса. Много смешна. Написана от наш колега, завършил куклено актьорско майсторство – младо момче. Голям кеф е, наистина. Трябва да се гледа!“, споделя актрисата.Историята разказва за две семейства, в които съпрузите решават да заведат жените си за риба – решение, което се оказва фатална грешка. Зад привидния хумор обаче стои сериозна тема – за победата на всяка цена."Има хора, които са готови да минат през всеки и през всичко в името на това да победят или да постигнат някаква цел. А не трябва да е така. На всяка цена човек може да се бори само за човешки живот. Всичко друго е незначително“, категорична е Сърчаджиева.На въпроса дали намира време за модерния неделен брънч, тя отговаря с присъщата си откровеност:"Аз не ходя никъде. Аз ходя в театъра. От театъра се качвам в колата и отивам на представления в провинцията, когато съм на турне. Или отивам на снимки. От вкъщи – на работа, от работа – вкъщи. Това е моят живот.“Денят ѝ започва с дъщеря ѝ София, която води на училище, следват репетиции, представления и снимки, а вечерите са посветени на учене на текстове.Макар да изглежда уверена, актрисата признава, че изпитва страх преди всяка поява на сцена:"Не се притеснявам от това, което ще разкажа, а се страхувам дали тази вечер ще успея да достигна до сърцата и душите на хората в публиката. Дали поне един човек ще успея да докосна, да развълнувам.“В студиото на "Тази събота и неделя“ по bTV тя разказа за трогателен момент след свой моноспектакъл. Мъж от публиката ѝ споделил, че ще се обади на бившата си съпруга с желание да се съберат отново. Три месеца по-късно ѝ написал, че двамата вече живеят заедно. Днес семейството изпраща снимки, на които тя искрено се радва.Александра е част и от новия сезон на "Животът по действителен случай“ по bTV."Виждам огромен смисъл в това предаване. Неведнъж съм казвала, че то прави много добро за много хора и им дава нов път в живота“, казва тя.С характерната си енергия и отдаденост Александра Сърчаджиева продължава да доказва, че сцената не е просто професия, а мисия – да докосва, да променя и да вдъхновява.