Изследването на "Тренд“ за вярата на българите в свръхестественото показва тенденции, свързани с т.нар. древен анимизъм, при който всичко е одухотворено и може да има някаква сила и да влияе на човека. Приличаме на едно ранно общество. Това каза психологът Александра Петрова внаВъв всеки етап от развитието си човешкото същество има нужда от знания и обяснения за процесите. Когато няма обяснение за дадени процеси, тогава се намесва свръхестественото, обясни психологът. "Това говори доста лошо за нашето общество, защото липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран“, добави тя.Уроките са залегнали много дълбоко в народопсихологията ни, защото при нас дуализмът е много силно застъпен. "Нашето общество е много дуалистично и в това отношение е много незряло, защото черно-бялото мислене е характерно за много ранната детска възраст. Едно общество, което е толкова дуалистично и толкова първично във вярванията си, не е осмислило вярата напълно. Това не е случайно, защото години наред българското общество е живяло в процес, в който вярата като пристан, като опора, като осмисляне и знание за самата вяра е била много потисната“, обясни Александра Петрова.По думите й суеверията и пророчествата са силно прораснали в нас. "Когато човек е в криза, разчитал е на такива процеси, те понякога стават ритуали – изпълнява определени действия, които го карат да бъде по-сигурен“, поясни психологът.Многото информация невинаги означава повече знания, отбеляза Петрова. "А просто поглъщане на информация, която не се осмисля. Когато човек прескача много бързо през редовете информация или визуализация на информацията, той много лесно става манипулируем, ако не си зададе правилните въпроси и не потърси правилните източници. Затова в днешно време хората вярват във всичко. Свръхестественото може да се намеси навсякъде – култът към зодиите, към астрологията. Вярата в свръхестественото е свързана с невежество“, обясни тя.