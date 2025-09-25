Водещата на сутрешното предаване на bTV "Преди обед" Венета Райкова направи доста любопитно признание в ефир по време на гостуването на дъщерята на покойния Филип Найденов-Фатик - Александра."Познавах твоя баща, за който има толкова много статии, легенди и мистерии, че е един от мафиотите на България. Аз го познавах в друга светлина. Били сме в общи компании в ресторанти. Моето лично впечатление не съвпада с описанието, че е мафиот или че е бил страшен - нищо подобно. За мен той беше един много готин и възпитан човек", сподели Венета."Той по принцип грам не е бил страшен човек. Бил е доста забавен, бохем, умеел е да се радва на живота. Не искам да изпадам в подробности, но истината е, че всъщност беше готин човек и се държеше добре с хората.", коментира на свой ред дъщеря му.