ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър от "Игри на волята" с кариера в телевизията
©
В драматичен епизод Алекс влиза в ролята на Марин, който е сгоден и чака дете от Рая, но има тежки проблеми с алкохола.
Семейството има финансови проблеми и мъжът се притеснява от съкращения в работата, което го кара да посегне към чашката. Героят на Алекс се напива до безсъзнание и се сбива с мъж в нощно заведение. Епизодът е с щастлив край, тъй като годеникът преборва алкохолните проблеми и се събира с Рая, която преди това го напуска.
Участието на Алекс в "Съдби на кръстопът“ е излъчено през април 2019 година, така че още преди шест години е търсил пробив към известност.
В реалния живот Александър е софтуерен инженер и е изживял американската мечта, работейки за някои от най-големите IТ компании в света. Има 6 деца, като всяко едно кръщава на себе си. Връща се в България, където отново намира любовта, а в "Игри на волята“ иска да покаже връзката между човек и природа, както и своите лидерски качества. Засега се представя колебливо, като най-големият му провал беше на капитанска битка, когато се отказа да се катери по стена и племето му беше наказано да остане без знаме.
Александър има проблем и в отношенията със съотборничката си Наталия с която често имат спорове.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Георги Георгиев: Младите хора често действат импулсивно, без да оценяват реалната си платежоспособност
14:53
Филип Бояджиев: Не мога да осъзная защо продължаваме да си намираме причини да се разделяме, вместо да се обединяваме
12:35
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
12:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.