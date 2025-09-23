Бащата на шест деца. който се провали в риалитито като капитан на синия отбор "феномени“, преди години се е снимал в телевизионната поредица "Съдби на кръстопът“ по Нова телевизия.В драматичен епизод Алекс влиза в ролята на Марин, който е сгоден и чака дете от Рая, но има тежки проблеми с алкохола.Семейството има финансови проблеми и мъжът се притеснява от съкращения в работата, което го кара да посегне към чашката. Героят на Алекс се напива до безсъзнание и се сбива с мъж в нощно заведение. Епизодът е с щастлив край, тъй като годеникът преборва алкохолните проблеми и се събира с Рая, която преди това го напуска.Участието на Алекс в "Съдби на кръстопът“ е излъчено през април 2019 година, така че още преди шест години е търсил пробив към известност.В реалния живот Александър е софтуерен инженер и е изживял американската мечта, работейки за някои от най-големите IТ компании в света. Има 6 деца, като всяко едно кръщава на себе си. Връща се в България, където отново намира любовта, а в "Игри на волята“ иска да покаже връзката между човек и природа, както и своите лидерски качества. Засега се представя колебливо, като най-големият му провал беше на капитанска битка, когато се отказа да се катери по стена и племето му беше наказано да остане без знаме.Александър има проблем и в отношенията със съотборничката си Наталия с която често имат спорове.