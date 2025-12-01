Валери Божинов са футболисти.
Причината за отсъствието ѝ са poдители на други играчи, които си позволяват пошли и агресивни коментари към нея и семейството ѝ.
"Знаете какви са футболните фенове, а пък родителите на младите, които все ходят по мачовете, са още по-екзалтирани - казва Алисия.
"Веднъж синът ми ми разказа как един от тези родители през целия мач ме споменавал на висок глас, че и баща му. Валери не реагирал, а след края на двубоя онзи го питал изумен защо. А той му отвърнал, че му е под нивото да се занимава с такива хора, които не уважават никого и нямат нищо свято."
Това, което й тежи и до днес, е славата й като половинка първо на Валери Божинов, а после и на вратаря Николай Михайлов.
"Аз съм от сплотено семейство и ми тежи, че не можах да създам свое. Но мисля, че отгледах и възпитах едно много добро момче, научих го на ценности. Koгато разбрах, че Валери се вижда с Николета, сърцето ми се счупи, но успях да се събера заради детето, заради себе си", коментира фолкдивата.
Алисия: Сърцето ми се счупи
