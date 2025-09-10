ЗАРЕЖДАНЕ...
Алкохолът за малко да съсипе кариерата му, загуби семейството си, но той успя да се съвземе
©
"След като най-накрая оставих бутилката, децата ми започнаха да идват у дома. Отговорността ме удари като влак“, каза Шийн пред публиката в 92nd Street Y.
Неговата книга The Book of Sheen, която излиза официално във вторник, проследява бурния му живот — от почти фаталното раждане през 1965 г., до момента, в който слага край на алкохола и наркотиците през 2017 г. Книгата е написана с необичаен стил — някои думи са умишлено изписани така, както той ги "чува в главата си“. Например, "dude“ става "dood“.
"Исках читателят да се чувства така, сякаш е с мен в стаята — на малка вечеря, на чаша вода, докато разказвам всичко това“, обясни той.
Шийн не се свени да говори за най-тъмните си моменти. Описва "интензивния сексуален компонент“ на наркотиците, особено кокаина, и споделя, че алкохолът е бил неговата най-голяма слабост, тъй като помагал срещу заекването му — но само за първия час. "Проблемът е следващите 12 часа“, признава той.
Актьорът откровено казва: "Аз съм добър човек. Понякога добрите хора правят лоши неща, но единственият начин да останеш добър, е да ги признаеш и да продължиш напред.“
Шийн също така разкрива, че част от домашните му филми, заснети още като дете заедно с братята Пен – Шон и Крис, ще бъдат показани в предстоящия документален филм aka Charlie Sheen в Netflix (в два епизода), който излиза в сряда. Темите на филмите? Криминални истории, отмъщение и злодеи – типичен "Шийн стил“.
"Докато всички караха скейт или сърфираха, ние снимахме“, спомня си той с усмивка.
"Писането на тази книга беше най-трудната и най-удовлетворяваща работа в живота ми“, каза той и намекна, че евентуалното му завръщане на екран може да бъде само в проект, написан лично от него. "Може би трябва да напиша следващото нещо, в което ще играя.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптоми, а при други застрашава живота им
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.