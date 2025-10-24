Примата на съветската и руската естрада Алла Пугачова и нейният съпруг, шоуменът Максим Галкин, станали собственици на имот във Владая.Двамата са купили една от най-новите луксозни вили в затворен комплекс, който в момента се строи в полите на Витоша. Сделката била извършена инкогнито, без личното присъствие на звездната двойка, като за целта са ползвали представители на компания, свързана с техния мениджър.За къщата бижу естрадната легенда е броила 500 000 евро. Според хора от обекта, разгласили новината, вилата е част от проект, включващ няколко десетки апартамента и малки самостоятелни къщи тип "вили“, предназначени за хора с високи доходи."Всичко тук е от най-висок клас — изолация, отопление, частен достъп, камери навсякъде — не е чудно, че такива хора са решили да се уредят тук“, коментират строители, пожелали анонимност. Те твърдят, че имената на Пугачова и Галкин се споменавали неофициално сред екипа от месеци, но едва наскоро новината започнала да се разпространява из Владая.Според тях Алла и Максим не са стъпвали все още във Владая и вилата била избрана по проект, а сделката е станала, след като звездите получили визуализации и снимки на комплекса. Очаква се да посетят новия си дом през март догодина, когато Галкин ще гостува у нас за своя концерт в София. Изпълнителят ще направи шоуто си на 7 март в зала "България“, като билетите вече се продават на цени от 99 до 249 лв.Новината за именитите купувачи предизвика истинска сензация сред местните жители. "Алла Пугачова да идва тук, в нашата Владая — това е нещо невероятно! Всички говорят, че ще са наши съседи. Даже някои вече се шегуват: "Ще чакаме Алла да ни пее от балкона’“, са само част от развълнуваните коментари на живущите в софийското китно селце.Любопитно е, че Владая през последните години се превърна в предпочитано място за живеене на по-заможни софиянци — природата е великолепна, въздухът чист, а пътят до столицата е двайсетина минути с автомобил. Затова не е изненада, че тук все повече се появяват луксозни проекти, които привличат предприемачи, артисти и хора с възможности.Новият комплекс, в който се твърди, че са инвестирали Пугачова и Галкин, е един от най-модерните в района — с контролиран достъп, зелени пространства и панорамна гледка към Витоша. Макар двамата да не са коментирали публично темата, във Владая вече никой не се съмнява, че ще имат звездни съседи.Преди няколко години Пугачова и Галкин се преместиха да живеят извън Русия — първо в Израел, после в Кипър, след като бяха обвинени за "чуждестранни агенти“ заради позицията си срещу войната в Украйна. Тогава двамата се появяват рядко на обществени места, но продължават да поддържат контакт с феновете си и да пътуват по концерти и турнета.Пугачова изпитва много топли чувства към България, откакто спечели "Златния Орфей“ през далечната 1975 година с песента на Емил Димитров "Арлекино“. Възможно е именно заради това и заради желанието за спокойно място, заедно със семейството си да е избрала Владая, пише "Ретро“, позовавайки се на свои източници.